Genç: 'Tunceli Valisi suçluluk içinde'

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, iki gündür makamına gelmeyen Vali Mustafa Yaman'ın suçluluk duygusu içinde davrandığını ve bu yüzden makamına gelmediğini söyledi. Genç, “Böyle bir valinin olduğu yerde seçim güvenliği nasıl olacak? YSK'nın AKP'nin Tunceli'de seçime girmesini yasaklaması gerekir'' dedi.





Tunceli'de önceki gün Özel İdare Genel Sekreterliği deposunda AKP'ye ait 5 pankartın bulunmasıyla ilgili savcılık soruşturması sürerken, Valiliğin `Her eve bir beyaz eşya kampanyası' çerçevesinde dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa ve seçim yasalarına aykırı olduğu kararını dinlemeyen ve suç duyurusuna rağmen yardımlara devam eden Tunceli Valisi Mustafa Yaman hakkında disiplin yönünden soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.



YSK'nın kararının ardından Vali Mustafa Yaman, iki günder Valilik makamına gelmezken, gazetecilerle de görüşmüyor. 4 gündür Tunceli'de incelemelerde bulunan ve bugün Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Bayazıt ile görüşen Tunceli Millevekili Kamer Genç, Valilik önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beyaz eşya yapılan köylerde incelemeler yaptığını söyleyen Genç, “Gittiğimiz, gördüğümüz köylerde bütün yollar kapalı. İnsanlar sefalet içinde yoksulluk içinde görünüyor. Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı diyor ki; `Tunceli'de suyu olmayan, yolu olmayan köy yok'. Şimdi bu insan nasıl Başbakan Yardımcılığı makamında oturacak? İşte memleketin gerçeklerinden bu kadar habersizler'' dedi.



‘Makamına gelmemesi suçluluğun ifadesi’



Tunceli Valisi Mustafa Yaman'ın atandığı günden bu yana AKP'li gibi çalıştığını ileri süren Kamer Genç, ``Vali maalesef geldiği günden beri AKP'nin militanı gibi çalışıyor. Burada temizlik işçisi, güvenlik görevlisi alınıyor. Hepsini kendisi hiçbir kıstasa bağlı olmadan atıyor'' dedi. Özel İdare Genel Sekreterliği deposunda AKP'ye ait bulunan pankartların parasının Özel İdare tarafından ödendiğini iddia eden Genç, ``Özel İdare depolarında bulunan AKP yandaşı malzemeler ve onları yapan kişi de AKP'li eski bir yöneticidir. Bunun parasının da İl Özel İdaresi tarafından ödendiği söylenmektedir. Bütün bunlar yaşanırken Valilik makamı terk ediliyor. Vali makamına gelmiyor. Bu ne demektir? Bu bir suçluluğun ifadesidir. Arkasında bir ayıbı olmayan bir insan gelir makamında oturur, her şeyi açık açık söyler, gider. Makamına gelmekten korkan bir insan burada nasıl valilik yapar ben onu anlamıyorum. Vali suçluluk duygusu içinde onun için makamına gelemiyor” dedi.



YSK'nın kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli'ye iki müfettiş gönderdiğini hatırlatan Genç, şunları söyledi:



“Bu siyasi iktidar zamanında müfettişlerin burada sağlıklı bir göreve yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü Vali'nin soruşturma sonuna kadar görevden alınması lazım. Ama Tayyip Erdoğan her şeyi askıya alıyor. Ben diyor son Osmanlı Padişahıyım" dedi. Vali Mustafa Yaman'ın Tunceli'de olduğu sürece seçim güvenliğinin olmayacağını da öne süren Genç, "22, 23 gün sonra seçim olacak. Böyle bir valinin olduğu yerde seçim güvenliği nasıl olacak? Burada AKP devletin gücünü arkasına alarak seçime hile karıştırmıştır. Burada yapılacak en etkili ceza burada AKP'nin seçime girmesini iptal etmektir. YSK'nin AKP'nin burada seçime girmesini yasaklaması gerekir.''