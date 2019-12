Genç tasarımcılar görücüye çıktı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB), genç moda tasarımcıları kreasyonlarını 12. IF Uluslararası Moda Fuarı'nda görücüye çıkardı.



İstanbul'u Paris, Milano ve Tokyo gibi bir dünya moda merkezi haline getirme misyonu ile bir araya gelen sektörel derneklerin oluşturduğu IF konseyi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) tarafından CNR Uluslar arası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 12. IF Uluslararası İstanbul Moda Fuarı, son yılların en renkli defilelerine ev sahipliği yaptı.



28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve Bee Organizasyon tarafından organizasyonu gerçekleştirilen fuar, Tuvana Büyükçınar'ın "Tuvanam" adlı koleksiyonun defilesi ile açılış yaptı. Ertesi gün koleksiyonlarını bir kez daha sergileyen 17. Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın finalistleri bu kez fuar ziyaretçileri için podyumdaydı.



Hande Subaşı, Özge Ulusoy ve Nur Gümüş doğrayan gibi ünlü modellerin tanıttığı koleksiyonlar ziyaretçilerden de tam puan aldı. Defile finalinde podyuma birlikte çıkan Birinci Gökay Yalın, ikinci Ongun Ülker ve üçüncü Pınar Yeşil çınar ayakta alkışlandı.