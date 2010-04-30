Genç sürücülerin dikkatine!

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Avustralya'daki Otomotiv Araştırma Merkezi'nden Lisa Wundersitz ve ekibinin yaptığı araştırma, "gençlerin beyinlerinin gelişimini tamamlamamış olmasının" daha dikkatsiz araba kullanmalarına ve riskleri göz ardı etmelerine yol açtığını, bunun da daha sık kaza yapmalarına neden olabileceğini ortaya koydu.



"20li yaşlardan önce beynin ön kısmındaki prefrontal korteks bölümünün tam olarak gelişmediği, bunun da gençlerin uzun vadeli plan yapma becerisi, muhakeme ve ani hareket yeteneğinden yoksun oldukları anlamına geldiğini" belirten Wundersitz, bu nedenlerle dikkatlerini toplayamayan, deneyimsiz gençlerin daha fazla risk alma eğiliminde olduklarını söyledi.



Kazaların altında yatan diğer bir nedeninin de, en dikkatli sürücünün bile kaza yapmasına neden olabilen modern teknoloji olduğunu belirten uzmanlar, cep telefonu, i-pod ve hatta güzel bir yolcunun ya da yayanın bile kazaya sebep olabileceğini kaydetti.



Araştırma, İtalyan gazetesi "La Stampa"da yayımlandı.