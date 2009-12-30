Genç: 'Suikast iddiasını TBMM araştırmalı'

T24 - Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik “suikast” iddialarıyla ilgili olarak Mecliste araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.





Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Genç, Türkiye'de günlerden beri Arınç'a yönelik “suikast girişimi” ile ilgili iddiaların konuşulduğunu hatırlatarak, olaydan kuşku duymaya başladığını belirtti.





Genç, “Arınç'a suikast yapılacağına dair bir ihbarda bulunuluyor. İki subay oraya gidiyor. Bunlar orada inceleme yaparken Emniyet hemen oraya damlıyor. Öyle anlaşılıyor ki bu tezgah, Bülent Arınç'ı çok iyi tanıyan ve onun çevresinden yapılan bir tezgah...” dedi.





“Suikast” iddialarının gerekçe gösterilerek, TSK'nın sır saklanan bölgelerine girilerek arama yapıldığını ifade eden Genç, “Herhalde bu arama daha 1 aydan fazla sürer. Çünkü TSK'nın bütün sırlarını herhalde Fethullah Gülen'e ulaştırılması lazım” iddiasında bulundu.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini hatırlatan Genç, şöyle konuştu:





“Eğer TSK'da elde edilmesi gereken bilgiler varsa, kozmik büro mudur, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı mıdır, oraya gidersin oturursun oraya, uzmanlarını getirirsin, ne bilgiler varsa toplarsın. Gerçekten Arınç'a, suikast tezgahı düzenlenmiş mi düzenlenmemiş mi, bunları araştırırsın, yetkilisini de görevden alırsın. Hem görevini yapmıyorsun, yargı ile TSK'yı, polis ile TSK'yı karşı karşıya getiriyorsun. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı düzenlenen bir tuzaktır. Ben TBMM'yi göreve çağırıyorum. TBMM'nin, en kısa zamanda bir araştırma komisyonu kurarak, bu işe el atması lazım.”





Genç, araştırma sonucunda suikast iddiasının gerçek olmadığının ortaya çıkması halinde ne yapılacağını sorarak, “O zaman Bülent Arınç'ı görevden alacak mısın, almayacak mısın? Bunun da bir bedeli olması lazım. Her gün yalan ve uydurulmuş tezgahlarla devletin kurumları yıpratılamaz” dedi.





Bir gazetecinin “Arınç, 'arı kovanına çomak soktuk' diyor” demesi üzerine Genç, “TSK, bir arı kovanı mıdır? Ülkemizde faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarılmasına yönelik her türlü çabayı destekliyoruz. Ama burada böyle bir şey yok. Burada Gülen tarikatının TSK'nın tasfiyesi konusunda hesapları var. Birileri çomağı kendileri sokuyor, Gülen'in isteklerini yerine getiriyor demektir” karşılığını verdi.



