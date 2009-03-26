Genç subaylar imzalı hayali mektuplar

Ayışığı darbe planlarını hazırlayan ekibin, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e hayali mektuplar göndererek baskı unsuru oluşturmaya çalıştıkları da iddianamede yeraldı.





ADD genel merkezinde bulunan bir CD’de "MEKTUPLAR" klasörü içindeki 7 mektupta özetli şu ifadeler yer aldı:



"Sayın Komutanım, Zat-ı alinizin son bir yıldır izlediği pasif, ürkek, güya demokrat tavır, TSK’nin itibarını ve kamuoyu önündeki saygınlığını iki paralık etmiştir. Birkaç AB hayranı mütareke gazetecisinden aferin almak için bizim gururumuzu incitmeye ne hakkınız var?



Genelkurmay Başkanı ve TSK’nin Başkomutanı olduğunuz dönemde;



Irak’ta kırmızı çizgilerimizin çiğnendiği,



Özel kuvvetlerimizin başına çuval geçirildiği,



ABD’nin Kandil Dağındaki teröristleri koruması altına aldığı,



Pişmanlık yasası diye cezaevindeki teröristlerin salıverildiği,



Tayyip "haydi" deyince birlik hazırlayıp, Bush Kürtlere teslim olup "vazgeçtim" deyince geri adım atıldığı, Kıbrıs’ın satıldığı,



Meclis Başkanının TSK’ne "şeyini şey ettiğimin şeyi" diye küfür ettiği,



TMR Başkanı korgeneralin laik Türkiye Cumhuriyetini de hedef alan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için "takdire şayan bir proje" dediği bir dönem olduğunun farkında mısınız?



Bütün bunlar karşısında; "TBMM’nin ordusu", "Başbakanın lafı üzerine benim söz söylemem uygun olmaz" gibi teslimiyet ifade eden açıklamalardan başka bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu?



Komutanım, siz bu işi götüremiyorsunuz, lütfen istifa ediniz. Eğer sizi böyle yanlış yönlendiren karargahınız ise karargahınızdaki generalleri de alıp gidiniz. İhanete itaat olmaz. Siz itaat edilmeyi şu yaptıklarınızla hak etmiyorsunuz. Bu tutumunuzla ordunun birliğini de tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen bir kere de şahsınızdan bekleneni yapıp, onurunuzla istifa ediniz.



Arz ederim.



Bir Grup Genç Subay



