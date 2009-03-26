T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genç subaylar imzalı hayali mektuplar

Ayışığı darbe planlarını hazırlayan ekibin, Hilmi Özkök’e hayali mektuplar gönderdikleri iddianamede yer aldı. .

26 Mart 2009 02:00

Ayışığı darbe planlarını hazırlayan ekibin, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e hayali mektuplar göndererek baskı unsuru oluşturmaya çalıştıkları da iddianamede yeraldı.


ADD genel merkezinde bulunan bir CD’de "MEKTUPLAR" klasörü içindeki 7 mektupta özetli şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Komutanım, Zat-ı alinizin son bir yıldır izlediği pasif, ürkek, güya demokrat tavır, TSK’nin itibarını ve kamuoyu önündeki saygınlığını iki paralık etmiştir. Birkaç AB hayranı mütareke gazetecisinden aferin almak için bizim gururumuzu incitmeye ne hakkınız var?

Genelkurmay Başkanı ve TSK’nin Başkomutanı olduğunuz dönemde;

Irak’ta kırmızı çizgilerimizin çiğnendiği,

Özel kuvvetlerimizin başına çuval geçirildiği,

ABD’nin Kandil Dağındaki teröristleri koruması altına aldığı,

Pişmanlık yasası diye cezaevindeki teröristlerin salıverildiği,

Tayyip "haydi" deyince birlik hazırlayıp, Bush Kürtlere teslim olup "vazgeçtim" deyince geri adım atıldığı, Kıbrıs’ın satıldığı,

Meclis Başkanının TSK’ne "şeyini şey ettiğimin şeyi" diye küfür ettiği,

TMR Başkanı korgeneralin laik Türkiye Cumhuriyetini de hedef alan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için "takdire şayan bir proje" dediği bir dönem olduğunun farkında mısınız?

Bütün bunlar karşısında; "TBMM’nin ordusu", "Başbakanın lafı üzerine benim söz söylemem uygun olmaz" gibi teslimiyet ifade eden açıklamalardan başka bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu?

Komutanım, siz bu işi götüremiyorsunuz, lütfen istifa ediniz. Eğer sizi böyle yanlış yönlendiren karargahınız ise karargahınızdaki generalleri de alıp gidiniz. İhanete itaat olmaz. Siz itaat edilmeyi şu yaptıklarınızla hak etmiyorsunuz. Bu tutumunuzla ordunun birliğini de tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen bir kere de şahsınızdan bekleneni yapıp, onurunuzla istifa ediniz.

Arz ederim.

Bir Grup Genç Subay

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24