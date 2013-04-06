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Genç Siviller'den Diyarbakır'da 'Türk Sorunu' toplantısı

Genç Siviller'in düzenlediği etkinliğin katılımcıları arasında Osman Baydemir, Mümtazer Türköne, Sevan Nişanyan var

06 Nisan 2013 22:50

Genç Siviller Diyarbakır'da Türk Sorunu toplantısı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. 30 yıllık bir savaş bitiyor, barış yeni Ortadoğu'da demokratik Türkiye perspektifiyle inşa ediliyor. Genç Siviller, barış sürecinin parametrelerini, Kürtlerin beklentilerini,  Türklerin hassasiyetlerini, Türk sorununu konuşmak üzere 6 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'da Diyarbakır Forumu'nu topluyor" dendi. Programa katılanlar arasında Osman Baydemir, Mümtazer Türköne, Sevan Nişanyan gibi isimler de var.

Diyarbakır Forumu Programı ve katılımcılar şöyle:

 

Kürt sorununu demokrasi ile çözmek

10.00- Açılış:

Fatih Demirci- Genç Siviller Koordinatörü

Osman Baydemir- Diyarbakır Büyükşehir Belediye  Başkanı

 

10.30- Açılış Konuşması

Mehmet Ö. Alkan - Siyaset Bilimci - Yazar

 

11.00- Türk Sorunu: Türklerin Hassasiyetlerini Anlamak

 

Moderatör:

Mümtazer Türköne -Zaman Gazetesi Köşe Yazarı

Sevan Nişanyan - Araştırmacı - Yazar

 

12.30- Çözüm: Nereden Geldik, Nereye gidiyoruz

 

Moderatör: Fidel Balta - DKSV  Başkan Yardımcısı

Yıldıray Oğur - Taraf Gazetesi Köşe Yazarı

Fırat Anlı - Yenişehir Eski Belediye Başkanı

 

14.00- Yeni Ortadoğu, Yeni Siyaset

 

Moderatör:

Ceren Kenar - Taraf Gazetesi Köşe Yazarı

Sedat Yurtdaş - DEP Eski Milletvekili

 

15.15-it yurttaşlık, birlikte yaşama ve İslam kardeşliği.

 

Moderatör: Şah Ismail Bedirhanoğlu

Cemal Uşak - Gazeteci - Yazar

Ahmet Ay - Milat Gazetesi Yazarı

 

16.30- Otoriter Moderniteye Karşı Demokratik  Modernite: Demokrasi barış getirir mi?

 

Moderatör: Mehmet Kaya

Berat Özipek - Star Gazetesi Köşe Yazarı

Yrd. Doc. Vahap Çoşkun - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

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