Genç Siviller'den Diyarbakır'da 'Türk Sorunu' toplantısı

Genç Siviller Diyarbakır'da Türk Sorunu toplantısı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. 30 yıllık bir savaş bitiyor, barış yeni Ortadoğu'da demokratik Türkiye perspektifiyle inşa ediliyor. Genç Siviller, barış sürecinin parametrelerini, Kürtlerin beklentilerini, Türklerin hassasiyetlerini, Türk sorununu konuşmak üzere 6 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'da Diyarbakır Forumu'nu topluyor" dendi. Programa katılanlar arasında Osman Baydemir, Mümtazer Türköne, Sevan Nişanyan gibi isimler de var.
Diyarbakır Forumu Programı ve katılımcılar şöyle:
Kürt sorununu demokrasi ile çözmek
10.00- Açılış:
Fatih Demirci- Genç Siviller Koordinatörü
Osman Baydemir- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
10.30- Açılış Konuşması
Mehmet Ö. Alkan - Siyaset Bilimci - Yazar
11.00- Türk Sorunu: Türklerin Hassasiyetlerini Anlamak
Moderatör:
Mümtazer Türköne -Zaman Gazetesi Köşe Yazarı
Sevan Nişanyan - Araştırmacı - Yazar
12.30- Çözüm: Nereden Geldik, Nereye gidiyoruz
Moderatör: Fidel Balta - DKSV Başkan Yardımcısı
Yıldıray Oğur - Taraf Gazetesi Köşe Yazarı
Fırat Anlı - Yenişehir Eski Belediye Başkanı
14.00- Yeni Ortadoğu, Yeni Siyaset
Moderatör:
Ceren Kenar - Taraf Gazetesi Köşe Yazarı
Sedat Yurtdaş - DEP Eski Milletvekili
15.15- Eşit yurttaşlık, birlikte yaşama ve İslam kardeşliği.
Moderatör: Şah Ismail Bedirhanoğlu
Cemal Uşak - Gazeteci - Yazar
Ahmet Ay - Milat Gazetesi Yazarı
16.30- Otoriter Moderniteye Karşı Demokratik Modernite: Demokrasi barış getirir mi?
Moderatör: Mehmet Kaya
Berat Özipek - Star Gazetesi Köşe Yazarı
Yrd. Doc. Vahap Çoşkun - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi