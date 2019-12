Genç sinemacılara Hollywood fırsatı

New York Devlet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Nefrin Dinç, ''Uluslararası Gençlik Film Yapım Atölyesi'' projesi kapsamında 6 ilden belirleyecekleri 72 öğrenciyle film çekeceklerini söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Dinç, Antakya Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Atlantik Film Şirketi ile ortaklaşa hazırladıkları proje hakkında bilgi verdi.



Proje için Konya, Hatay, Edirne, Sivas, Mardin ve Artvin'den lise ve üniversitenin son sınıfında öğrenim gören, yetenekli olan ancak dar gelirli aile çocuklarını seçeceklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dinç, şöyle devam etti:



"Proje kapsamında 6 ilden 72 öğrenciyle film çekeceğiz. Filmde, demokrasi, insan ve kadın hakları ile kültürel çeşitlilik konularında senaryo yazımı, ışık, ses ve teknik konularda bilgi vereceğiz. Amacımız hem yetenekli olan öğrencilere destek olmak hem de ABD ile Türk öğrencileri birbirine daha iyi tanıtmak."



Yrd. Doç. Dr. Dinç, projeye katılmak isteyenlerin 15 Ağustos'tan itibaren aktif hale gelecek www.filmturkey.org adresinden başvuru formlarına ulaşabileceklerini kaydetti.



Öğrencilerin çektiği filmlerin değerlendirilerek New York, Boston ile Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenecek film festivallerinde gösterileceğini belirtti.



Yrd. Doç. Dr. Dinç, proje kapsamında ayrıca her ilden seçilecek toplam 18 öğrencinin Amerikalı ailelerin yanında konaklayacaklarını ve New York Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesinde derslere katılabileceklerini ve eğitim alacaklarını söyledi.



Toplantıya, New York Devlet Üniversitesinden Proje Yöneticisi Ted Schwalbe ile Atlantik Film Şirketinden Yapım Sorumlusu Tankut Mekik de katıldı.