Genç sevgilisiyle yemekte!

Madonna genç sevgilisiyle - FOTOGALERİ

Haber Türk'de yer alan habere göre; Madonna, 22 yaşındaki Brezilyalı model sevgilisi Jesus Luz ile birlikte New York'ta dün romantik bir yemeğe çıktı. Aşık çift, restaurant çıkışında objektiflere yakalandı. 50 yaşındaki dünya starı Madonna, genç sevgilisi ile Rio de Janerio'da buluşmuş ve ilk kez W Magazine Dergisi'nde birlikte görüntülenmişti. Ünlü yıldız, Sticky & Sweet isimli konser turnesinin Günay Amerika ayağında Jesus Luz ile tanışmış ve aşık olmuştu. Madonna, geçtiğimiz ay kocası Guy Ritchie'den boşanmıştı.