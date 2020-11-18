"Genç Semih" Fenerbahçe'de gençleri yetiştirecek

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü "Genç Semih" lakaplı Semih Şentürk, kulübün Futbol Akademisi’nde göreve getirildi.

Fenerbahçe'de yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek."

Semih Şentürk: Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum

Yeni görevine başlayan Semih Şentürk, "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum. Beni bu göreve layık gören başkanımız Ali Koç’a, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu’na, alt yapı koordinatörümüz Tahir Karapınar’a teşekkürlerimle." ifadelerini kullandı.