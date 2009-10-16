Genç şarkıcı bacağını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 26 yaşındaki Çiğdem Yüce ile nişanlısı 30 yaşındaki Alper Bezci ağır yaralandı. Doku zedelenmesine bağlı kan kaybından dolayı Çiğdem Yüce'nin sağ bacağı diz altından kesildi.

Ankara'dan Alanya'ya giden Alper Bezci'nin kullandığı 01 BK 559 plakalı otomobil, aşırı sürat ve yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan Alper Bezci ile manken ve şarkıcı nişanlısı Çiğdem Yüce ağır yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifte ilk müdahale yaptı. Yüce ve nişanlısı ambulansla Özel Alanya Can Hastanesi'ne götürüldü.



Çiğdem Yüce'nin sağ ayağında meydana gelen doku zedelenmesine bağlı kan kaybından dolayı sağ bacağı diz altından kesildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Yüce'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Nişanlısı Bezci’nin kaburgalarında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Gel yarim ol’ adlı bir programa yarışmacı olarak katılan Çiğdem Yüce, Alanya, Antalya ve İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında şarkı söylüyordu. Bir mankenlik ajansına da kayıtlı olan Yüce'nin evlilik hazırlığı yaptığı da belirtildi.

