Genç Parti, AKP’yi destekleyecek

Genç Parti Mersin İl Başkanı Ekrem Bilim, 29 Mart'taki seçimlerde, AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Eyiceoğlu'nu destekleme kararı aldıklarını bildirdi.





Genç Parti Mersin İl Başkanı Bilim, yaptığı yazılı açıklamada, genel merkezin aldığı karar doğrultusunda 29 Mart yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını anımsattı.



Mersin'de 2007'de aldıkları oy oranının bu seçimlerin sonucunu etkileyecek düzeyde olduğunu öne süren Bilim, şunları kaydetti:



"Bu seçimin, ülkemizdeki genel politikaları değil, bizim ve gelecek nesillerin huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı modern bir Mersin'i oluşturacak bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Genç Parti Mersin İl Teşkilatı olarak kurduğumuz değerlendirme komisyonu, kentteki tüm adayların geçmişlerini, kişiliklerini, projelerini, vizyonlarını ve projelerinin yapılabilirlik derecelerini araştırıp, inceledi.



Beklentilerimize cevap verebilecek vizyon sahibi ve yegane adayın AKP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Eyiceoğlu olduğuna karar verdik. Oy birliğiyle aldığımız kararı genel merkezimize ilettik. Onaylarını aldıktan sonra bu açıklamayı yapmayı uygun gördük."



AKP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Eyiceoğlu da yazılı açıklamasında Genç Parti Mersin İl Teşkilatı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

