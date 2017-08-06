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Yaşam

Genç oyuncuya ölüm tehdidi

Genç oyuncu şiddet gördüğü eşine boşanma davası açtı

06 Ağustos 2017 23:02

“Savaşçı”, “Şeref Meselesi”, “Aşk ve Günah”, “Kaderimin Yazıldığı Gün”, “Rüzgârın Kalbi” ve “Göz Zamanı” gibi dizilerde rol alan oyuncu Zeynep Elçin’in, şiddet mağduru olduğu ve 2 yıl önce darp, şantaj ve ölümle tehdit edildiği iddiasıyla Hüseyin Y.’ye boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

Çağlayan Adalet Sarayı’nda açılan davaya göre Elçin, 4 yıl önce tanıştığı Hüseyin Y. ile 2014’te evlendi. Eşinin isteği üzerine İzmir’e yerleşen Elçin, oyunculuğa ara verdi. İddiaya göre Hüseyin Y. evlendikten 3-4 ay sonra eşine fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uygulamaya başladı. Elçin’in, eşinin uyguladığı şiddet sonucu karnındaki bebeğini düşürdüğü de iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, Hüseyin Y.’nin yüksek miktarda kumar borcu da bulunuyordu. Bir gün alacaklıları Hüseyin Y.’nin evine gelerek kumar borcunu ödemezse eşini ellerinden alacaklarına dair tehdit etti. Hüseyin Y. de bu olay nedeniyle eşini alarak memleketine gitti. Elçin de memlekette evden kaçarak daha önce oyunculuk eğitimi aldığı İstanbul’daki hocası A.G.K.’nin evine sığındı. Hüseyin Y. de eşinin arkasından İstanbul’a gitti. Boşanmayı kabul ettiğini söyleyen Hüseyin Y., bunu konuşmak için Elçin’le İstanbul’da bir restoranda buluştu. Hüseyin Y. restoranda, “Benden asla boşanmayacaksın. Oyuncu olmana da izin vermeyeceğim. Seti basar seni öldürtürüm” diyerek tehdit etti.

Hüseyin Y. akrabaları ve hocasını da tehdit etmeye başlayınca Elçin savcılığa şikayette bulundu. Şikâyet üzerine Hüseyin Y.’ye 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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