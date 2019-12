-GENÇ OYUNCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu dün vefat eden oyuncu Onur Bayraktar'ın (31) cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Bayraktar, için ilk olarak Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, Bayraktar'ın oyuncu arkadaşları ve yakınları katıldı. Arkadaşlarının oyuncuyla olan anılarını anlattığı törende, Bayraktar'ın oyunculuk alanında son on yılda yaptıkları, sinevizyon gösterimi ile izlenime sunuldu. Törende, Bayraktar'ın oyuncu arkadaşlarından Caner Çandarlı, onunla geçirdiği son günü anlattı. Bayraktar'ın yaşam dolu bir insan olduğunu ifade eden Çandarlı, ''Bu tören sadece bir cenaze töreni değildir. Onur, yine sahnededir. O, herkesin arkadaşı ve dostuydu'' dedi. Çandarlı, gazetecilerin Bayraktar'ın bir gün önce Twitter ve Facebook sosyal paylaşım ağındaki ''Yarın uyanırız diye bile söz verme. Gün gelir, kalkamaz halde uyanamaz bedenin'' cümlelerinde oyuncunun ölümünü mü hissettiği yolundaki sorusuna, ''Onur Bayraktar, oyuncuydu, yazardı, yönetmendi. Şurada, burada, internet ortamında yazılmış sözler her zaman olmuştur. Onur'un geçmişi araştırıldığında her konuyla ilgili bir yazısını bulabilirsiniz'' diye yanıt verdi. Bayraktar'ın oyuncu arkadaşlarından Sarp Akkaya ise onun her zaman hayata gülen gözlerle baktığını ve dostluk kavramının değerini çok iyi bildiğini söyledi. Akkaya, arkadaşlıkların son bulduğu bugünlerde Bayraktar'ın ölümünün acı verdiğini ve onu hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. Oyuncu Doğa Rutkay, Bayraktar ile uzun yıllar önce okul sıralarında tanıştığını, onunla birçok şeyi birlikte yaptıklarını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Rutkay, Bayraktar'ı hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti. Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından oyuncunun cenazesi, Ortaköy Camisi olarak bilinen Büyük Mecidiye Camisi'ne getirildi. Bayraktar'ın cenaze namazına, babası İrşat, annesi Fevziye, kardeşi Levent Bayraktar, kız arkadaşı Tuğçe Kadıoğlu, oyuncular Erkan Can, Ayça Varlıer, Sarp Akkaya, Caner Çandarlı, Ece Uslu, Doğa Rutkay, Atilla Saral ve tiyatro dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Namazın ardından, Onur Bayraktar'ın cenazesi, alkışlar eşliğinde konulduğu cenaze arabasıyla götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oyuncu ve eski manken Atilla Saral, oyuncunun yakın bir zamanda otomobil almayı planladığını belirterek, ''Onur, çok kötü bir motorcu değildi. Motoru sakin ve güzel kullanan bir insandı. Motor kullanırken içki kullanmazdı. Motor sürerken her şeyin ciddiyetindeydi ve her şeyini tam takım giyer motorunu kullanırdı. Ama ne kadar iyiyim deseniz de motosiklet sonuçta. Her zaman her şey olabiliyor'' dedi. -BAYRAKTAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ- Samsun'da 1979 yılında doğan Onur Bayraktar, 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli TV dizilerinde oynayan Bayraktar, Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin oyuncuları arasındaydı. Son olarak ''Kapalıçarşı'' dizisinde ''Timur'' karakterini canlandıran Bayraktar, 'Güldünya', 'Sessiz Fırtına', 'Şöhret' gibi dizilerde rol almıştı.