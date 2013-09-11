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Yaşam

Genç oyuncu hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 2'nci kattaki balkondan düşen 18 yaşındaki oyuncu Münir Eren Gülseren, hastanedeki bir haftanın ardından hayatını kaybetti

11 Eylül 2013 22:00

İzmir'in  Karşıyaka ilçesinde, yoldan gelen ağabeyine baktığı sırada 2'nci kattaki balkondan düşen 18 yaşındaki Münir Eren Gülseren, bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra çeşitli dizilerde küçük roller almaya başlayan Gülseren'in en büyük hayalinin ise, oyunculuğun yanı sıra hazırlandığı sınavlar sonrasında tıp okumak olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde olay geçen hafta 6007 sokak üzerinde meydana geldi. İzmir'de kurslara katılarak tiyatro eğitimi alan 18 yaşındaki Münir Eren Gülseren, balkonda hava almak için bulunduğu sırada sokakta yürüyen ağabeyini görünce ona bakmak istedi. Bu sırada da balkondan sarktığı için dengesini kaybeden talihsiz genç, ikinci kattan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Münir Eren Gülseren, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülseren, bir hafta süren yaşam savaşını dün akşam saatlerinde kaybetti. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Münir Eren Gülseren'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

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