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Yaşam

Genç oyuncu Erkan Aydoğan kalbine yenildi

Bir çok dizi, film ve reklamlarda oynayan Erkan Aydoğan Oflu yaşamını yitirdi.

07 Mart 2011 02:00

T24 - Bir çok dizi, film ve reklamlarda oynayan Erkan Aydoğan Oflu yaşamını yitirdi.


 
Grip olduğu öğrenilen Aydoğan Oflu, dün sabah saatlerinde Ortaköy'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Eşi, sabah kahvaltısı için uyandırmaya gittiğinde genç oyuncunun cansız vücuduyla karşılaştı.

Hürriyet'in haberine göre, evli iki çocuk babası Oflu'nun cenazesi 7 Mart 2011 Pazartesi günü Ortaköy, Hacı Efendi Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verilecek.


Erkan Aydoğan kimdir?

1972 yılında İstanbul Fatih'te doğan Erkan Aydoğan Oflu 1973 yılında ailesiyle beraber Almanya'ya yerleşti.Almanya'da kaynakçılık meslek lisesini bitirerek iki sene tersanelerde çalıştı.

1993 yılında Türkiye'ye dönerek askerliğini yapan oyuncu,dergi dağıtımı ,turizm, oto alım -satım,tamir işleri ile uğraştı ve spor hocalığı yaptı.

1999 yılında bir boksörü canlandırdığı ilk reklam filminde oynadı, Turkcell'in bu reklam filmi Newyorkta ödül aldı.

Çeşitli reklam filmlerinde rol almasının ardından, Reha Erdem'in yönettiği 'Korkuyorum Anne' adlı uzun metrajlı filmde 'Aytekin' karakterini canlandırdı.

Bu filmdeki performansı yapımcı Fatih Aksoy tarafından beğenilince kendisine diğer projelerde rol alma fırsatı sunuldu.

' Aşk Oyunu' adlı dizide 'Kurti' tiplemesiyle ekranlara geldi. Bu dizi kendisinin Türkiye’de herkes tarafından tanınmasını sağladı.



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