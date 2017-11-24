Genç öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - SAMSUN\'un Atakum İlçesi\'nde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İngilizce öğretmeni 27 yaşındaki Merve Mercan Çelik, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen 19 Kasım Pazar günü, Cağaloğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Çarşamba 75\'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Çelik\'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çelik, çağırılan ambulansla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde 5 gündür tedavisi süren Merve Mercan Çelik, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan genç öğretmenin eşi polis memuru Erhan Çelik\'i, acı haberi alan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Merve Mercan Çelik\'in, polis memuru Erhan Çelik ile geçen yıl dünya evine girdiği ve çiftin Zeynep adını verdikleri 9 aylık kızları olduğu bildirildi.

Merve Mercan Çelik\'in cenazesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde düzenlenecek törenin ardından 25 Kasım Cumartesi günü memleketi Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Beyendik Beldesi\'nde toprağa verilecek.

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