-Genç mucitlerden ''Yerli çöl aracı'' İNEGÖL (A.A) - 12.09.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi ile endüstri meslek lisesi mezunu 2 genç mucit, 12 bin liraya mal ettikleri çöl aracı üretti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Bekir Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''buggy'' adı verilen çöl araçlarına ilgi duyduğunu söyledi. Bu konuda daha önce küçük çaplı bazı çalışmalarının olduğunu ifade eden Bal, yerli çöl aracı üretmek üzere İnegöl Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi Makine Çizim ve Tasarım Bölümü mezunu arkadaşı Erhan Çiçek ile ciddi bir proje geliştirdiklerini anlattı. Bal, 4x4 çöl aracı üretmek için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Genelde bunu yapacağımızı duyanlar olmayacağını, başaramayacağımızı iddia ettiler. Ama biz 30 günde bitirebileceğimizi söyledik. 29 günde bitirdik. 29 gün önce bizim aklımıza geldi, yapmaya karar verdik ve çizimine başladık. Test sürüşünü de yaptık. Gayet başarılı. Biz bununla yarışmalara da girmek istiyoruz. Şu anda üniversite okuduğum için gerekli projelerle, ilgili yerlere başvuracağız. Kabul edilirse belki de trafiğe sokabiliriz.'' ABD'de düzenlenen yarışlarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini belirterek, ''ABD'de bunun yarışları oluyor. Teknik olarak daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Motoru kuvvetlendirmemiz lazım. Çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda iş adamlarının desteklerini bekliyoruz. Bu ürettiğimiz aracın tüm masraflarını staj yaptığım firma karşıladı'' dedi. -''Beer'' 12 bin liraya mal oldu- İsimlerinin baş harflerinden oluşan ''Beer'' adını verdikleri çöl aracının yaklaşık 12 bin liraya mal olduğunu vurgulayan Bal, her şeyinin kendilerine ait olduğunu söyledi. Patent konusunda proje, çizim ve teknik bilgilere sahip olduklarını belirten Bal, ''Hesaplamalar elimizde. Şu anda sponsor arayışındayız. Patent biraz masraflı olduğu için ilk sponsorumuzundan patent alma konusunda yardımcı olmasını isteyeceğiz. Çünkü böyle bir tasarım şu anda yok. Yurt dışında 'buggy' ismi altındaki bu araç yer alıyor ama bu tarz bir tasarım yok'' diye konuştu. Çiçek, araçlarının yaklaşık 600 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, ''üçgensel denge merkezli, bağımsız süspansiyon, 1,3 motor, 75 santimetre esneme kabiliyeti, hidrolik direksiyon, sağ sol bağımsız fren''i bulunan aracı daha da geliştireceklerini bildirdi. -Test sürüşünü Ak Parti Bursa Milletvekili Şahin yaptı- Arazi taşıtının test sürüşünü AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusunda hedef gösterdiğini ve 2 gencin otomobile benzer arazi taşıtı ürettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Aracın test sürüşünü yaptım. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Demek ki Türk insanlarına hedef koyduğunuz zaman ulaşamayacağımız, başaramayacağımız, hiç bir şey yok. Sayın Başbakanımız büyük sanayicilerimize hedef koydu ama 2 genç mühendis adayı, bu işi başarma yolunda Türk insanının azmine örnek olmak için bir prototip oluşturdular. Bu proje ile yarışlara katılmak istediklerini söylediler. Ben de bir milletvekili olarak çevremden iş adamları çevresinden kendilerine sponsor bulmak için mücadele edeceğim.'' Şahin, yapılan bu aracın projelerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e ulaştıracağını belirterek, şöyle devam etti: ''Bu aracın projelerinin de olduğu bana bildirildi. Bakanımız Nihat Ergün'ü İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılışına davet edeceğiz. Proje bana dosya olarak sunulacak, ben de Bakanımızın önüne koyacağım. Bu prototip çalışma 12 bin liraya mal olmuş. Projenin destekçileri, seri üretime geçildiği takdirde maliyetin daha da düşük olabileceği söyledi. Bütün otomobil firmaları mutlaka böyle başlamıştır. Ben Ford'un hayat hikayesini okumuştum. T modeli diye bir modelle seri üretime geçtiklerinde maliyetlerinin çok düştüğünü o zaman okumuştum. T modeli ile dünyada tanınan Ford bugün dünyada otomobil pazarında dev firmalardan biri. Her şey küçük bir hayalle başlıyor. Bugün prototipin başındayız. Bursa otomotiv kenti. Bundan çok daha iyisini yapmak için her türlü alt yapı mümkün. Ama İnegöllüler olarak böyle bir şeyin ucundan tutmam vazifemiz. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Nihat Ergün'e projeyi götürüp, kendilerine anlatacağım.'' -Çöl aracı- Mucitlerden Erhan Çiçek, genellikle ABD çöllerinde kullanılan çöl araçlarının oldukça güçlü olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ''Tekerlerinden motoruna kadar özel araçlar. Üstü, yanları açık genellikle camları bulunmayan bu araçlar, 4 tekerlekli motosiklet olarak da biliniyor ancak çok daha güçlüler. ABD'de ve diğer ülkelerde, çöl ve dağlık araziler için ayrı ayrı üretiliyorlar. Bizim aracımız 4 bağımsız süspansiyon sistemiyle üretildiği için çöl ve dağlık arazide kullanılabiliyor. Yerden maksimum 80 santimetre esneme payı var. Bu da her alanda kullanımını kolaylaştırıyor. Hurdalıktan bir otomobil motoru aldık. Onardık, yeniledik ve aracımıza uygun hale getirdik. 4 ileri, bir geri vitesli benzinli aracımız, 120 kilometre hız yapabiliyor. Bu tasarımdan dünyada yok diyebiliriz.''