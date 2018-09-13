Genç millilerden judoda 1 gümüş, 3 bronz

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ik gününde kadınlarda 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder'in, finalde Rus sporcu Ekaterina Dolgigk'le karşılaştığı belirtildi.
Finalde omzundan sakatlandığı için müsabakayı tamamlayamayan Tuğçe Beder'in, gümüş madalyada kaldığı ifade edildi.
Kadınlarda 44 kiloda Gamze Sayma, erkeklerde ise 55 kiloda Oğuzhan Özışık ile 60 kiloda Mihraç Akkuş'un bronz madalya kazandığı kaydedildi.
Şampiyonada Türk sporcular yarın da tatamiye çıkarak madalya alma mücadelesi verecek.