Genç Milli Takım basketbolda Avrupa şampiyonu oldu

Salon: Riga Arena

Hırvatistan: Marinelli 14, Bosnjak 10, Arapovic 10, Mazalin 15, Zganec 4, Gulam 5, Jukic 1, Gabric 8, Coric 7, Jelenek

Türkiye: Kenan Sipahi 19, Berk Uğurlu 4, Cedi Osman 7, Emircan Koşut 6, Kerem Kanter 6, Metecan Birsen 11, Egemen Güven, Kartal Özmızrak 6, Berk Demir 8, Okben Ulubay 12, Doğukan Şanlı 2

Letonya'da düzenlenen şamiyonanın finalinde Hırvatistan ile karşılaşan Genç Milli Takım, maça Cedi'nin üçlüğüyle başladı. Millilerin atağa çıkarken kaptırdığı topları iyi değerlendiren Hırvatistan, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 5. dakikayı 14-5 üstün geçti. Başantrenör Taner Günay'ın ilk molasını almasının ardından Kenan'ın asistleriyle 4 sayı üreten Emircan, aradaki farkı 4'e indirdi: 16-12. Milliler, Doğukan ve Kenan'ın sayılarıyla maça ortak olmaya çalışsa da Hırvatistan, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

Ay–yıldızlılar, ikinci çeyrekte Berk ve Okben'in üst üst bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yakaladı ve uzun bir aradan sonra tekrar öne geçti: 23-25. Periyodun sonlarına doğru bire bir oyunlarla sayı üreten Okben ve Kenan, Türkiye'nin soyunma odasına 38-37 üstün gitmesini sağladı.

Karşılaşmada ikinci devrenin ilk bölümünde Genç Milli Takım adına sahneye çıkan isim Kenan oldu. Oyun kurucu görevini yürüten milli basketbolcu, 13 sayı üretirken, asistleriyle de skora katkı sağladı. Milliler, zaman zaman Hırvatistan'ın aldığı hücum ribauntlarını engelleyemese de rakibi top kayıplarına zorlayarak oyuna denge getirdi. Kenan'ın asisti sonrası topla buluşan Kartal'ın son saniye üçlüğüyle ay-yıldızlılar, son periyoda 61-55 önde girdi.

Final periyoduna Metecan'ın üç sayılık basketiyle başlayan Türkiye, son çeyreğin hemen başında 11 sayılık fark yakaladı: 57-68. Hırvatistan bir ara farkı 4'e kadar düşürse de Okben, yeniden 9'a çıkardı: 64-73. Genç Milli Takım, kalan dakikalarda Hırvatistan'ın farkı kapatmasına izin vermedi ve rakibini 81-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.

Millerde 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Kenan Sipahi, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Bu arada, üçüncülük maçında ev sahibi Letonya'yı 57-56 mağlup eden İspanya, bronz madalya kazandı.