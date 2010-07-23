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Genç kızları üzecek haber

İngiliz aktör Orlando Bloom ve manken sevgilisi Miranda Kerr, üç yıllık birlikteliklerinin ardından evlendi.

23 Temmuz 2010 03:00

ImageT24 - İngiliz aktör Orlando Bloom ve manken sevgilisi Miranda Kerr, üç yıllık birlikteliklerinin ardından evlendi.

27 yaşındaki mankenin moda elçisi olarak anlaştığı David Jones firmasından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Bloom ile balayı seyahatinde olan Kerr'in, 3 Ağustosta yapılması öngörülen bahar sezonu tanıtımında yer almayacağı belirtildi.
Firma sözcüsü, evlenen Miranda ve Orlando çiftinin balayında olduklarını söyledi, ancak çiftin nerede ve ne zaman evlendiklerini belirtmedi.


Genç manken de yaptığı açıklamada, yaşamının bu özel anının tadını çıkarmasına müsaade eden firmaya teşekkür etti. Kerr, yakın zamanda Avustralya'ya dönerek bu mutluluğu ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmak istediğini de dile getirdi.


New York'ta 2006 yılında yapılan Victoria's Secret defilesinde tanışan çift, bir yıl sonra başlayan birlikteliklerinin ardından geçen ay nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

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