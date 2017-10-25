Genç kızın cep telefonunu çalan şüpheli görüntüden yakalandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, sokakta yürüyen S.T.adlı genç kızın çantasından yankesicilik yöntemi ile cep telefonunu çalan A.B., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 14 Ekim günü merkez Yakutie ilçesindeki Çaykara Caddesi\'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte yürüyen genç kızların arkasından giden A.B., park eden araçların arasından geçerken S.T.\'nin çantasına elini atarak cep telefonunu çıkardı. Çevredekilerin görmemesi için hemen yön değiştiren A.B. hızla olay yerinden uzaklaştı. Genç kız, telefonunun olmadığını görünce polisi arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, tüm otobüs ve minibüsler tek tek kontrol edildi. İnclenenen Mobese ve işyerlerindeki güvenlik kameralarından şüpheli tespit edildi. Olay anının ise saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Polis tarafından cep telefonu ile birlikte yakalanan şüpheli A.B. emniyete götürülürken, telefon sahibine teslim edildii. Adliyiye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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