-GENÇ KIZI ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ GAZİANTEP (A.A) - 20.02.2011 - Gaziantep'te sokakta tabancayla vurularak öldürülen üniversite öğrencisi genç kızın eski erkek arkadaşı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Pınar Türkmen'in (21) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak dün gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Emrah G. (24) ile ağabeyi Serkan G'nin (27) emniyetteki sorgusu tamamlandı. Emrah G. tutuklandı, Serkan G. serbest bırakıldı. -CİNAYET NASIL ÇÖZÜLDÜ? Olayın hemen ardından gözaltına alınan Emrah G, önce delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Polis ekipleri, Emrah G'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Bir gün boyunca evinden çıkmayan Emrah G, ertesi gün Güneykent Mahallesi'ndeki öğrenci arkadaşlarının evine gitti. Emrah G, arkadaşlarından olayda kullandığı tabanca ile o sırada üzerinde bulunan giysileri uzak bir yere götürüp gömmelerini istedi. Arkadaşlarının bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Grubu uzaktan izleyen polis ekipleri, Emrah G. ile isimleri açıklanmayan 2 arkadaşını gözaltına aldı. Emrah G'nin suçunu itiraf etmesi üzerine diğer iki kişi serbest bırakıldı. Emrah G'nin aynı sınıfta birlikte okuduğu ve 3 yıl birlikte yaşadığı Pınar Türkmen'in kendisini yaklaşık 6 ay önce terk ettiğini, bu ayrılığı kabullenemediği için bir ay arayla 2 defa genç kıza Güneykent Mahallesi'nde evlerine yakın bölgelerde korkutmak amacıyla olayda kullandığı tabancayla ateş ettiğini, Pınar'ın korktuğu için polise başvurmadığını söylediği öğrenildi. Zanlının, bütün tehditlerine rağmen Pınar'ın kendisine dönmek istemediğini, bunun üzerine kendisini öldürmeye karar verdiğini itiraf ettiği bildirildi. Olay günü Yeditepe Mahallesi'nde Pınar'ı takip ettiğini, arkadaşıyla marketten çıkan Pınar'ı arkadaşını dolmuşa bindirip evine doğru yürüdüğü sırada 3 el ateş edip öldürdüğünü, ardından polisin kendisinden şüphelenmemesi için aynı markete girip alışveriş yaptığını, daha sonra olay sırasında bir arkadaşının yanında olduğunu ispatlamak amacıyla güvenlik kamerası bulunan bir arkadaşının yanına gittiğini, burada bir süre kaldıktan sonra silahı ve olay sırasında üzerinde bulunan giysileri parkın yanındaki inşaatın molozlarının arasına gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Pınar Türkmen (21), 18 Şubatta, Yeditepe Mahallesi 210.Sokak'ta yürürken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.