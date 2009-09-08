Genç kıza tacize 2 tutuklama

Eskişehir'de, erkek arkadaşı ile erkek arkadaşının teyzesinin oğlunun cinsel tacizine uğrayan 18 yaşındaki C.Ç. adlı kız, götürüldüğü evde mutfak penceresinden bağırıp yardım isteyince tecavüzden kurtuldu. C.Ç.'ye cinsel tacizde bulunan 18 yaşındaki M.K. ile kuzeni 38 yaşındaki S.Y. tutuklandı.



C.Ç., erkek arkadaşı M.K. ve onun kuzeni S.Y. ile birlikte dün akşam saatlerinde Sivrihisar Caddesi'ndeki bir restoranda içki içti. C.Ç., M.K. ve S.Y., daha sonra birlikte S.Y.'nin Orhangazi Mahallesi'ndeki evine gitti. 3 kişi, evde de içki içmeye devam etti.



İddialara göre, evde M.K. av tüfeğini doğrultup, S.Y. de bıçak çekerek, C.Ç.'ye cinsel tacizde bulundu. 2 kişiyi, istediklerini yapacaklarını söyleyip ikna eden C.Ç., “Size meyve getireyip” diyerek mutfağa gitti. Mutfak penceresini açan C.Ç., bağırarak yardım istedi. C.Ç.'nin sesini duyan çevre sakinleri ‘155 Polis İmdat’ hattını aradı. Olay yerine gelen polisler, M.K. ile S.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı.



Suçlamaları kabul etmeyen M.K. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘cinsel tacizde bulunmak ve alıkoymak’ suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.





