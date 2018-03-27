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Genç kız yurdun 4'üncü katından atladı; o anlar görüntülendi

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kaldığı yurdun 4'üncü kat penceresinden atlayan lise öğrencisi genç kızın bacakları kırıldı

27 Mart 2018 15:56

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, kaldığı yurdun 4\'üncü kat penceresinden atlayan lise öğrencisi genç kızın bacakları kırıldı. Genç kızın atlama anı ise cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, ilçe merkezinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 10\'uncu sınıf öğrencisi kız öğrenci, iddiaya göre yaşadığı sorunlar nedeniyle 4\'üncü katta kaldığı odanın penceresini açarak sarktı. Bir süre pencereye tutunan genç kız, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı. Çevredekiler tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan genç kız, hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen genç kızın pencereden atlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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