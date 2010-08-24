Genç kız töre cinayetine kurban gitmiş

T24 - Diyarbakır'da 2 ay önce toprağa gömülü halde bulunan 15 yaşındaki genç kızın ''töre'' nedeniyle ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.





Diyarbakır'da 24 Haziran 2010'da Kayapınar ilçesindeki tarlada vücudunun büyük bir bölümü gömülü halde bulunan 15 yaşındaki Ş.G. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, genç kızın ''töre'' gereği ağabeyi Yunus G. tarafından ağzı bantlandıktan sonra ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldüğü belirtildi.





Cinayetin ortaya çıkardığı dram



İddianamede, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Ş.G'nin sevdiği genç olan F.T'ye kaçtığı, ancak bu birlikteliğin uzun sürmemesi üzerine tekrar evine döndüğü anlatıldı. Ailesinden baskı görmeye başlayan genç kızın her fırsatta evden kaçtığı, bulunup tekrar ailesine teslim edildiği kaydedildi.





Evden son kaçışında yanına sığındığı iki kişi tarafından tecavüze uğrayan Ş.G'nin bir süre Kız Yetiştirme Yurdunda barındığı ve oradan da 6 ay önce kaçtığı belirtildi. İddianamede, İstanbul'a giden ve bir süre orada kaldıktan sonra yeniden Diyarbakır'a dönmeye karar veren genç kızın bindiği otobüste tanıştığı kişi tarafından bir birahanede zorla çalıştırıldığı ifade edildi.





Banttaki parmak izi





Ş.G'nin ağzı bantlı ve toprağa gömülü bir halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, banttaki parmak izinin, ağabeyi Yunus G'ye ait olduğu belirlendi. Ağabey Yunus G, ifadesinde, atılı suçlamayı kabul etmeyerek, kardeşinin ağzındaki bantta parmak izinin bulunmasına bir anlam veremediğini iddia etti.





İddianamede, Ş.G'nin, yaşadığı hayat tarzı ile ailesinin yaşam tarzı arasındaki ayrılık nedeniyle Yunus G. tarafından henüz açık kimlikleri tespit edilemeyen kişilerinde iştirakiyle tasarlayarak öldürüldüğü hususunda çok kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.





İddianamede, sanık Yunus Güneş hakkında TCK'nın ''Töre saikiyle kardeşi öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Yunus G'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



