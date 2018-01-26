GENÇ KIZ SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hakan KAYA / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda genç kız babasının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak\'ta 5 katlı bir binanın en üst katında saat 09.00 sıralarında yaşandı. 20 yaşındaki Berfin A. iddialara göre, babasının silahıyla oynadığı sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun genç kızın bacağına isabet etti. Durumu gören babası hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Genç kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Berfin A.\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Evden detay görüntü

-Yaralı kızın evden çıkartılıp ambulansa alınması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sokak içerisinden detay görüntü

-Ambulansın gidişi

