Genç kız "Bedenim soğutma yöntemiyle korunsun" davasını kazandı

İngiltere'de, 14 yaşında ölümcül bir hastalığa yakalanan kız, Yüksek Mahkeme'de başlattığı "bedeninin soğutma yöntemiyle korunması" talebiyle ilgili hukuk mücadelesini kazandı. Bugün hayatta olmayan genç kız, kanserden ölümünden hemen önce "kriyojenik koruma" yoluyla bedenin saklanması kararını aldırmayı başardı.

Ekim ayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki İngiliz kızın bedeni ABD'ye götürülerek orada korumaya alınmıştı.

Ölümünden önce Londra'da yaşayan, ismi açıklanmayan genç kız, babasının karşı çıkmasına karşın annesinin onayıyla "son isteğine" kavuştu.

Dava ile ilgili kararını açıklayan yüksek mahkeme hakimi, hastanede ziyaret ettiği genç kızın cesaretine hayran kaldığını açıklayarak, "Verdiğim karar kriyojenik korumayla ilgili değil, bir anne ve babanın, kızlarının bedeni ile ilgili ihtilafına ilişkindi" dedi.

Genç kızın, hastalığa yakalanmadan önce 6 yıldır görüşmediği babası, kızının "koruma" isteğine karşı çıkmış, mahkeme kararı sonrası ise bu isteğine "saygı duyduğunu" açıklamıştı.

İsminin gizli kalmasını isteyen baba, "Yöntem başarılı olsa, diyelim 200 sene sonra kızım hayata döndürülse bile, Amerika'da hiçbir yakını olmayacak, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayacak" şeklinde konuştu.

Kriyoniks, gelecekte canlandırma umuduyla bedenin düşük sıcaklıklarda korunması yöntemi.

Amerika'da ve Rusya'da uygulanan bu teknolojiyle, beden, sıvı nitrojen içinde eksi 130 derecenin altında saklanıyor.

Bu yöntemle "sınırsız zaman için koruma" bedelinin 37 bin sterlin (yaklaşık 155 bin TL) civarında olduğu ifade ediliyor.

Henüz kimse bu "tartışmalı" yöntemin başarılı olup olmayacağını bilmiyor.

'Kriyojenik koruma istekleri için düzenleme yapılmalı'

Kriyojenik koruma ile ilgili kararı veren yüksek mahkeme hakimi, bu davanın bir ilk olduğunu hatırlatarak, "kriyojenik koruma" ile ilgili bakanlıkların düzenleme yapması gerektiğini açıkladı.

Hakim, Ekim ayında ölen genç kızın, kriyonejik korumaya alınacağı Amerika'ya transferi sırasında problemler yaşandığını ifade etti.

Genç kızın bedeninin, gönüllü bir tarafından transfer edildiği açıklandı.

Genç kızın mahkemeye yazdığı mektup

"Neden kendim için bu sıradışı yöntemi istediğimi açıklamam isteniyor.

14 yaşındayım ve öleceğimi biliyorum ama ölmek istemiyorum.

Kriyojenik korumanın, yüzyıllar geçse bile bana yeniden dirilme şansı sunduğunu düşünüyorum"

Yerin altına gömülmek istemiyorum.

Daha fazla yaşamak istiyorum ve düşünüyorum ki ileride kanserime çare bulup beni uyandırabilecekler.

Bu şansı kullanmak istiyorum.

Bu benim isteğim"