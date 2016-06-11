Genç kız, arkadaşları çıplak videosunu paylaşınca intihar etti!

ABD'nin Florida eyaletinde Tovonna Holton-Teamer adlı 15 yaşındaki kız, arkadaşlarının kendisine ait çıplak videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine intihar etti.

Habertürk’ün haberine göre, videonun paylaşılmasının ardından okuldaki diğer öğrencilerin alay ettiği kızın, evde annesinin silahıyla intihar ettiği açıklandı.

Okuldaki öğrenciler, başka kimsenin bilmediği 'problemleri' olduğu için genç kızın intihar ettiğini söyledi.

İntihardan önce kızının garip davranışlar sergilediğini söyleyen anne Levon, "Tovonno sürekli 'Onlara borçluyum' diyordu. Ona 'Ne demek istiyorsun?' diyordum. Neyin yanlış gittiğini anlamıyordum" diye konuştu.

Teamer'ın intiharının ardından, duş alırken arkadaşları tarafından videoya alındığı ve sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Teamer'ın bir arkadaşı, bu videonun paylaşılması ve genç kızla alay edilmesinin ardından intihar ettiğini söyledi.

Genç kızın eğitim gördüğü Wiregrass Ranch Lisesi'nin, polis soruşturmasının ardından sorumlu kişilere karşı harekete geçeceğini açıkladı.