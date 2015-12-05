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Genç kız, annesini döven babasını öldürdü

Babasını öldüren genç kız, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü

05 Aralık 2015 13:39

Gaziantep’te yaşayan 16 yaşındaki Y.D., annesini döven 41 yaşındaki babası Mustafa D.’yi av tüfeğiyle vurup öldürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mustafa D., ismi öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa D., eşini dövdü. İddiaya göre annesinin darp edildiğini gören Y.D., evdeki av tüfeğini alıp babası Mustafa D.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanınca yere yığılan Mustafa D., olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mustafa D.’nin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Babasının ölümünün ardından Y.D., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.D.'nin sorgusu sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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