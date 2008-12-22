Genç kalmanın sırrı cinsellikte saklı

Cinsel doyumu bilmiyoruz

Depresyondaki kadın seks istiyor

Bugün’de yayımlanan habere göre, ABD’de National Cancer Institute’nin araştırması düzenli cinsel hayatı olanlar daha mutlu bir hayat sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre seks kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan endorfin hormonunun salınımını tetikliyor. Bu da ruh sağlığını destekliyor. Cinsel ilişki sırasında 250'ye yakın kalori yakılıyor. İşte seksin sağlığa faydaları:Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felcin başlıca nedenlerinden biri. Seks sırasında kalp atışı ve kan basıncı hızla artıyor, ilişkiden sonra daha yüksek bir hızla düşüyor. Yani; cinsellik aynı zamanda da kan basıncını aşamalı olarak düşürüyor.Cinsel birliktelik, beyindeki mutluluk hormonu yani endorfin salınımını tetikliyor. New York State Universitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, spermler antidepresan özelliği taşıyor ve prezervatifsiz cinsel birlikteliğe giren kadınlar diğerlerine göre daha az depresif oluyor.Kış aylarında haftada bir ya da iki kez cinsel ilişkinin, bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, grip ya da nezleye yakalanma riskini de azalttığı ortaya çıktı. ABD'deki Wilkes Üniversitesi'ndeki araştırmacılar cinsel birlikteliğin vücutta antikor olarak görev yapan immünoglobülin A proteininde artışa neden olduğunu ve bu sayede bağışıklık sistemini harekete geçirerek mikropların daha kolay yok edildiğini kanıtladılar.Prostat kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci geliyor. Amerika'daki National Cancer Institute'de yapılan araştırmaya göre, prostat kanseri haftada en az 5 kez cinsel ilişkiye giren erkeklerde, haftada bir ya da iki kez cinsel ilişkiye giren erkeklere oranla daha az görülüyor.Edinburgh Üniversitesi'nce yapılan bir araştırmaya göre haftada en az 3 kez cinsel beraberlik yaşayan çiftlerin haftada 2 ya da daha az birlikte olan çiftlere göre 10 yaş daha genç göründükleri saptandı.Seks, prolactin hormonunun salınımını tetikliyor ve koku duyusunu güçlendiriyor. Bu hormon koku merkezindeki sinir hücrelerini iki katına çıkartıyor. Bilim adamları bunun ayrıca annelerin bebekleriyle arasındaki bağın kurulmasına da yardımcı olduğu görüşünde.İngiltere'de yapılan araştırma sık orgazm yaşayan kadın ve erkeklerin kalp hastalıklarından ölme risklerinin az olduğunu ortaya çıkmıştı. Örneğin ayda 1 defadan az orgazm olan erkeklerin kalpten ölme olasılıkları haftada 2 kere orgazm yaşayanlara göre yüzde 30 daha fazla.