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Genç kadının öldürülmesiyle ilgili yeğeni tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Havva Çay'ın (27), 3 çocuğuyla beraber yaşadığı evinde, aynı apartmanda oturan babası tarafından ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yeğeni H

25 Ekim 2018 22:22

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Havva Çay\'ın (27), 3 çocuğuyla beraber yaşadığı evinde, aynı apartmanda oturan babası tarafından ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yeğeni H.G. (18), tutuklandı.
Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak\'ta meydana geldi. Bekar olan 3 çocuk annesi Havva Çay\'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Havva Çay\'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Çay\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay\'ı kimin öldürdüğünü belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen, Havva Çay\'ın yeğeni H.G. ile diğer şüpheliler K.G. (39), R.Ç. (60) ve O.G. (16) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, O.G. ve K.G. adli kontrol şartıyla, R.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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