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Genç kadını pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis

Sanık, barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski kız arkadaşını vurarak öldürmüştü

18 Mayıs 2016 16:33

Gaziantep'te, barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski kız arkadaşı 20 yaşındaki Ebru Taşdemir'i vurarak öldüren 24 yaşındaki Ergün Kılıç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının daha önce de genç kadını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hasan Kırmızıtaş'ın haberine göre, Kılıç barışma teklifine olumsuz yanıt veren Taşdemir’i geçen yıl Ekim ayında pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Kılıç tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Ceza indirimi uygulanmadı

 

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ergün Kılıç, yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, olay öncesi, cinayet sırası ve yargılama aşamasında pişman olmadığına kanaat getirdiği sanık Ergün Kılıç için cezasında indirim uygulanmamasına karar verdi. Mahkeme heyeti böylece sanık Ergün Kılıç'ı 'silahla kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanığa öldürdüğü eski kız arkadaşını silahla birden fazla kez tehdit ettiği için de 5 yıl hapis hapis cezası verdi.

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