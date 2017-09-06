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Yaşam

Genç kadını "evinde şort giydiği için" apartman yöneticisine şikâyet ettiler!

Ankara'nın Kolej semtinde yaşanan olayda İngilizce öğretmeni T.E., yaşanan tacize tepki gösterdi

06 Eylül 2017 21:35

Ankara'da İngilizce öğretmeni T.E., kendi evinde şort giydiği gerekçesiyle apartman yöneticisine şikayet edildi. Yönetici dün genç kadının evine gelerek, hakkında şikayet olduğunu, perdeleri kapalı tutmasını söyledi.

Ankara'nın Kolej semtinde dün yaşanan olayda, İngilizce öğretmenliği yapan T.E. isimli genç kadın, kendi evinde şort giydiği gerekçesiyle evi izleyen komşu apartmandakiler tarafından apartman yöneticisine şikayet edildi.

Yaşadıklarını "Bıktım" diyerek aktaran genç, kadın uzun süredir komşuları ve karşı inşaatta çalışanlar tarafından gözetlendiğini ve sosyal medya üzerinden mesajla taciz edildiğini dile getirdi.

Sol'da yer alan habere göre son olarak da dün apartman yöneticisinin gelerek, evde şort giydiği gerekçesiyle karşı apartmandaki ve inşaattakiler tarafından şikayet edildiğini, perdelerini kapalı tutması gerektiğini söylediğini belirten genç öğretmen, yaşadıklarını sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu.

İngilizce öğretmeni T.E. sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Yaklaşık bir yıldır yaşadığım, Kızılay civarlarındaki evimde hem ön cephede inşaatta çalışanlar, hem yan cephede apartmanda yaşayanlar, hem de komşunun oğlu tarafından sürekli izlenerek taciz ediliyorum, mesajlar alıyorum. Bugün de yönetici evde şortla dolaştığıma ve evimin gözetlendiğine dair 'şikayet' geldiğini söyledi, evet kendi evimde şort giydiğim için evi izleyenler beni yöneticiye şikayet etmiş tam olarak, yönetici perdelerimi kapalı tutmam konusunda 'benim iyiliğim için' beni uyardı."

Yaşadıklarını paylaşan T.E. "Sokakta rahat yok, mekanda rahat yok, kendi evimizde bile bize karışma cüretini nasıl gösteriyor bu adamlar? Nerde nasıl yaşayacağız biz! Gidip polis çağırıp tutanak mı tutturayım, mahallede olay mı çıkartayım, delirmek işten bile değil. Bıktım" dedi.

 

 

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