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GENÇ KADIN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) 

22 Haziran 2011 15:48

-GENÇ KADIN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Ankara'da, bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında üç yerinden bıçaklanan genç kadın öldü. Edinilen bilgiye göre, bir marketin manav reyonunda çalışan Burhan U. bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rahime Yıldız U. (21) ile görüşmek için eşinin Eryaman'da kaldığı yere gitti. Çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü eşi ile tartışan Burhan U. TBMM Caddesi'nde eşini üç yerinden bıçakladı. Bıçak darbelerinden biri kalbine isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.  Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Eryaman 4. Etap Parkı'na kaçan zanlı, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalandı.  Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi'ne götürülen zanlı, Etimesgut Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Genç kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından Etimesgut Belediyesine ait cenaze aracı ile belediye morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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