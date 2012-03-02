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Yaşam

Genç kadın ölüme böyle atladı

Kar sularının da etkisiyle kabaran Sakarya Nehri sularında gözden kaybolan kadın tüm aramalara rağmen bulunamadı.

02 Mart 2012 21:32

 

T24 - Adapazarı'nda D-100 Karayolu üzerinde bulunan Sakarya Köprüsü'ne çıkan 32 yaşındaki Nermin K. adlı kadın, polislerin tüm uyarılarına rağmen Sakarya Köprüsünden atladı, uzun süren arama çalışmalarına rağmen genç kadın bulunamadı.
 
Saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu üzerinden geçen Sakarya Köprüsü'nde meydana gelen olayda bir firmada işçi olarark çalıştığı belirlenen 32 yaşındaki Nermin K. köprünün korkuluklarına çıktı. Trafiğin yoğun olduğu sırada korkuluklarda bir süre bekleyen kadını görenler durumu polise bildirdi.
 
Olay yerine polis ekipleri ile birlikte ambulans ve itfaiye ekipleri de sevkedildi. Polis ekipleri ile diğer görevlilerin ikna etmeye çalıştığı Nermin K. burada kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Olayın haber verilmesi üzerine babası Süleyman K. da köprüye geldi. O da kızını ikna etmek isterken genç kadın sırtını korkuluklara verdikten sonra kendini 15 metre yükseklikten Sakarya Nehri'ne bıraktı.
 
Kar suları nedeniyle su seviyesinin yükseldigi nehirde birkaç saniye sonra gözden kaybolan kadının intiharı izleyenleri şoke ederken kızı gözleri önünde atlayan baba Süleyman K. 'Gitti kızım' diye bağırdı.
 
Ardından köprüden inerek nehir kıyısına koşan baba gözyaşları içerisinde kızını aradı.
 
Ancak talihsiz kadın bulunamadı. Polis ilk yaptığı incelemede Hacıoğlu Mahallesinde oturan Nermin K.'nın bir süre önce eşinden ayrıldığını belirledi. Talihsiz kadını bulabilmekiçin sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edildi

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