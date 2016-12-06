Genç kadın, kocası ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü!

Adana'da genç bir kadının, evden uzaklaştırma kararı verilen kocası ve ailesi tarafından 6 aylık bebeklerinin yanında dövülerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre olay dün gece Adana'nın Seyhan ilçesindeki, Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında sürekli tartışmalar yaşandığı iddia edilen Şehriban E. (21) ile balıkçılık yapan eşi İzzet E. bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışmaya başladı.

"Çevreden yardım istedi

ancak kimse yardım etmedi"

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E. 6 aylık bebekleri İsmail E.’nin yanında eşini darp etti. Kendisini evden dışarı zor atan genç kadın çevredekilerden yardım istedi ancak kimse yardım etmedi. Daha önce şiddet gördüğü için karakolluk oldukları ve uzaklaştırmaları bulunan kaynanası, kayınbabası ve kayınları da genç kadını öldüresiye dövdü.

Binlerce Kadın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, erkek şiddetine karşı Taksim'de böyle yürümüştü:

Yaralanan genç kadın araya giren vatandaşlar sayesinde çağrılan ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi kaynana ile kayınbaba gözaltına alınırken, İzzet E. ve diğer şüpheliler kayıplara karıştı.

Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Şehriban E.’nin morg önünde toplanan yakınları gözyaşları dökerek feryat etti.