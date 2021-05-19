Genç işsizlik yüzde 25,3'e yükseldi; en büyük hayalleri yurtdışında yaşamak!

Türkiye'de ne eğitimde, ne istihdamda olan gençlerin oranı son 1 yılda yüzde 28.3’e ulaşırken, gençler kendileri için kalifiye iş yaratamayan ülkelerinden kaçıp yurtdışında yaşamanın hayalini kuruyor.

OECD 2021 Türkiye raporunda gençlerin yatırımlardaki durgunluktan en çok etkilenen kesim olduğu belirtilerek, "Son 3 yıldır yaşanan ekonomik duraksama paralelinde özellikle gençler yeni iş alanları yaratılamamasından belirgin bir şekilde etkilendi" denildi. Bu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına da yansıdı. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı son bir yılda 2 puandan fazla artarak yüzde 26.0'dan yüzde 28.3'e yükselmiş durumda.

Sözcü gazetesinin haberine göre; TÜİK'in dün açıkladığı işsizlik verilerini yorumlayan DİSK-AR da genç işsizliğine dikkat çekti.

Yurtdışında yaşamak isteyen gençlerin oranı yüzde 76

Dar tanımlı genç işsizliği yüzde 25.3 seviyesine çıktı ve bu oranla Türkiye, AB ve OECD'nin en yüksek genç işsizlik oranlarından birine sahip. Bu durum beyin göçünü tetikliyor.



OECD raporunda Türkiye'de gençlerin eğitiminde 1 yıllık artışın, yurtdışında yaşama isteğini yüzde 24 yükselttiği vurgulandı. Yurtdışında yaşamak isteyen gençlerin oranı araştırmalarda yüzde 76'ları buluyor.

"Türkiye'de olsam kasiyer olmak için bile torpil gerekecekti"

Twitter'da gençler bu hayallerini anlatırken, yurtdışına giden bir genç ise şöyle yazıyor: "Fırsatım oldu yurtdışına yerleştim. Almanya'da yazılımcı ihtiyacını karşılamak için başlatılan bir programla 27.000 €'luk yazılım kursunu devlet desteği ile ücretsiz alıyorum. TR'de olsam A101'de kasiyer olabilmek için bile torpil aramam gerekecekti."

Göç videoları

Gençler yurtdışına gitmenin yollarını ararken Youtube'da gidenlerin çektiği “Nasıl göç ettik” videoları izlenme rekorları kırıyor.



