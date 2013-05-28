'Genç İslam Konferansı' reform talep ediyor

2006 yılından bu yana Almanya’da, Federal İçişleri Bakanlığı öncülüğünde İslam Konferansı düzenleniyor. Devlet ile Müslümanları temsil eden kuruluşların yılda bir kez bir araya gelerek çeşitli konuları ele aldığı konferans, son dönemde eleştirilerin odağında. Tepki çeken konuların başında İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik merkezli yaklaşımı, Müslümanları ilgilendiren konuların ve güvenlik sorununun aynı platformda tartışılması yer alıyor.

Gençlerin kurduğu 'Genç İslam Konferansı' adlı girişim, düzenlediği faaliyetlerle bir yandan Müslümanların sorunlarını tartışırken, diğer yandan Alman İslam Konferansı'nda da reform talep ediyor.

Genç İslam Konferansı inisiyatifini kuran Esra Küçük, Almanya’daki gençlerin İslam ile ilgili sertleşen söylemlerden rahatsız olduğunu, bunun kendilerini bu girişimi kurmaya yönelttiğini kaydediyor ve şunları ekliyor: “Gençler günlük hayatlarında İslam'la ilgili sertleşen söylemlerin olumsuz sonuçlarıyla sürekli karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle gençlerin konuyu tarafsız olarak konuşabilecekleri bir platform sunmak istedik.“

Esra Küçük ayrıca, toplumda İslam'a dair bilgi eksikliğinin mevcut olduğunu bunun da giderilmesi gerektiğini belirterek,”Hedefimiz konuyu daha bilinir kılmaktır. Zira mesele fazlasıyla kutuplaştırılmış, eksik ve önyargılı bilgilerle kuşatılmış durumda” görüşünü kaydediyor.

Üyeleri 17 ila 25 yaşları arasında olan Genç İslam Konferansı, İslam’a teolojik olarak değil sosyolojik bir olgu olarak yaklaşıyor. Bu bağlamda toplumda azınlıkların ve dinlerin nasıl bir rol oynadığının değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Genç İslam Konferansı girişiminin yöneticiliğini yapan Esra Küçük, toplumun tüm renklerini önemsediklerini bunun için de üyelerin sadece Müslüman gençlerden oluşmadığını kaydediyor:

“Aramızda dindar Müslümanlar olduğu gibi, farklı din ve mezheplerden gelen hatta bir inanca sahip olmayan gençler de var. Bu gençlerin ortak noktası konuya ilgi duymaları ve meseleyi masaya yatırmak için gereken motivasyona sahip olmaları”

Genç İslam Konferansı girişiminin yöneticiliğini yapan Esra Küçük, Alman İslam Konferansı’na dair reform önerilerini de şu sözlerle aktardı:

“Bizim için asıl olan, zamanında bu konferansı düzenleyen İçişleri Bakanı Schäuble'nin ‘aynı göz hizasında diyalog’ çağrısının hayata geçmesi ve ilgili tüm aktörlerin buna ciddiyetle yaklaşmasıdır. Ayrıca diyaloğun federal düzeyden eyaletlere doğru yayılmasını istiyoruz. Bu yüzden Almanya'nın 16 eyaletinde İslam konferansları oluşturulmasını savunuyoruz.”

Artan ve yaygınlaşan diyalogla İslam’ın ve Müslümanların daha iyi anlaşılacağını savunan Küçük ,”Araştırmalar Almanya'da ekstremist motifler taşıyan kişilerden sadece yüzde 0,2'lik bir kesimin Müslüman olduğunu gösteriyor. Yüzde 1 dahi olmayan bu rakamın bilinirliği arttığı takdirde söz konusu tehdidin uç bir fenomen olduğu ve 4 milyon Müslümanı içine almadığı görülecektir” görüşünü dile getiriyor.

Deutsche Welle Türkçe