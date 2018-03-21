Genç ilçesinde yola tuzaklanan 30 kilo patlayıcı imha edildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan uzaktan kumandalı 30 kiloluk el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunup, imha edildi.

Valilikten operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Genç ilçesi mülki sınırlarında, 21 Mart 2018 tarihinde yol üzerinde menfeze yerleştirilmek üzere 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış, uzaktan telli komutalı 30 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yerinde imha edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.



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