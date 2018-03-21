T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genç ilçesinde yola tuzaklanan 30 kilo patlayıcı imha edildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan uzaktan kumandalı 30 kiloluk el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunup, imha edildi

21 Mart 2018 20:02

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan uzaktan kumandalı 30 kiloluk el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunup, imha edildi.
Valilikten operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Genç ilçesi mülki sınırlarında, 21 Mart 2018 tarihinde yol üzerinde menfeze yerleştirilmek üzere 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış, uzaktan telli komutalı 30 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yerinde imha edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖL GençPKKValiliktenAçıklamadaJandarma KomutanlığıGençMartBingölFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24