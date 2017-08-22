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Genç İlçesi'nde 208 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç İlçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir ev içerisinde yapılan aramada 208 kilo esrar, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

22 Ağustos 2017 15:54

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç İlçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir ev içerisinde yapılan aramada 208 kilo esrar, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin Genç İlçesi kırsalında yaptığı operasyonla ilgili Bingöl Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Jandarma tarafından Genç İlçesi Yelkaya Köyü, Kocakaya Mezrası mevkiinde yapılan operasyon neticesinde, bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 208 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız 7.65 mm. çapında tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiştir. 
İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

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