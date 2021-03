Genç iklim aktivistleri "İklim İçin Gençlik" hareketini başlattı: Küresel grev 19 Mart'ta

İklim İçin Gençlik hareketi altında bir araya gelen genç iklim aktivistleri 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek küresel iklim grevi için çağrıda bulundu.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, Türkiye’deki genç iklim aktivistleri İklim İçin Gençlik (Youth For Climate Turkey) hareketi altında bir araya gelerek 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek küresel iklim grevi için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada “Karar alıcıların, bir an önce 2015’te imzalanan ancak hala meclisten geçirilmeyen Paris Anlaşması’nın bir an önce onaylanmasını ve iklim acil durumunun göz önüne alınarak gerekli uyumlulukların sağlanması için birleşiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İklim için Gençlik hareketi tarafından yapılan açıklamada “Dünyanın yeni yıla girerken karşılaşmaya devam ettiği çeşitli halk sağlığı, sosyo-politik ve ekonomik krizlerin ortasında, iklim aktivistleri olarak acil, somut talepler ve devam eden iklim krizine yanıt olarak dünya liderlerinin iddialı eylemlerini talep ediyoruz” denildi.

Grev tarihi için yapılacak olan aktiviteler ise hareketin Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarından ve “#BoşVaatlerİstemiyoruz” etiketi üzerinden takip edilebilecek. Dünyanın dört bir yanından iklim aktivistleri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"9 yaşında bir çocuğun ölüm sebebi hava kirliliği oldu"

İstanbul’dan iklim aktivisti Ela Naz Birdal (15): “İklim krizi günümüzde bir sürü hastalığa etki etmekte ve en çokta akciğer hastalıklarından dolayı erken ölümler artmaya başladı.Geleceğimizi önemsediğinizi söylüyorsunuz ama bu sözleriniz hep lafta kalıyor. Hava kirliliğinden dolayı 9 yaşında astım hastası olan Ella Kissi-Debrah örnek verilebilir. Hava kirliliğinden dolayı ölen ilk çocuk olarak tarihe geçti. Artık ölmek istemiyoruz, sesimizin duyulmasını ve harekete geçilmesini talep ediyoruz. Artık gerçekleri söyleyin ve boş vaatlerinizden vazgeçin çünkü birlikte güçlüyüz ve şimdi söz bizde.”

İstanbul’dan iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu (13): “Artık gereksiz detayları bir kenara bırakalım ve gerçekleri konuşalım. İklim krizini çözmek için koyulan hedeflere boş sözleri karıştırmayın ve harekete geçmek için ileri atılın. Çünkü gerçek liderler kriz zamanlarında belli olur. İklim krizi de yaşadığımız krizlerin en büyüğüdür!”

Bilecik’ten iklim aktivisti Baha Kesici (18): “İklim krizi ile olan mücadelemizi güçlendirmenin yolu birlikten geçmektedir.Dünyamızın geleceği için gençler olarak bir adım atıyoruz. Yetişkinlerin bile görmediği bu yolu aydınlatmak için. Adımladığımız yollar, kendimizi ifade ediş biçimimizi yansıtıyor ve sık sık birbiriyle kesişiyor. Şu anda bu yazıları yazan gençlerin yollarının kesiştiği gibi. Mücadelemiz biz yürüdükçe devam edecektir. Biz geleceğimiz için mücadele ettikçe, dünyamıza umut olacağız. Yarınlarını önemseyen herkesin bu geleceği kurmamıza yardım etmesini istiyoruz.”

İzmir’den iklim aktivisti Selin Özdemir (17): “Bilimin çağrısına sağır kalışımızın yeni bir yılına daha girdik. Ama bu yıl farklı olan bir şey var. 2020 tüm insanlığa doğanın insanı ne kadar güçsüz ve çaresiz bırakabildiğini gösterdi. Biz gençler iklim krizinin ciddiyetini ve eylemsizliğin tüm insanlık için sonuçlarını görüyoruz, geleceğimiz için korku içindeyiz. Ama korkup oturmak için çok geç. İklim krizi sebebiyle hayatı tehdit altında olan insanların ve sesini çıkaracak konumda olmayan herkesin sesi olmaya hazırız. Boş sözler ve vaatlerle kandırılmayacağız. Artık, güçlü azınlığın gücünü arttırırken güçsüzleri ezip geçmesine ve buna göz yumulmasına tahammülümüz yok!”

Polonya‘dan iklim aktivisti Maya Özbayoğlu: “Paris Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden beş yıl ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) endişe verici raporunun kamuoyuna açıklanmasının üzerinden üç yıl geçti” dedi. “Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda ülke, ‘net sıfır’ emisyonlara ulaşma konusunda görünüşte iddialı taahhütler vermeyi taahhüt etti. Bunun gibi boş vaatler çok tehlikeli bir fenomen olabilir, çünkü yeterli önlemin alındığı izlenimini veriyorlar, ancak bu hedefler boşluklarla, yaratıcı hesaplamalarla ve bilim dışı varsayımlarla dolu olduğundan aslında durum böyle değil.”

"Boş vaatlerden sıkılmadınız mı?"

Denizli’den iklim aktivisti Irmak Oğuzhan (14), “İklim krizini çözmek için gereksiz detaylardan ve boş vaatlerden artık sıkılmadınız mı ? Lütfen artık gerçekçi olalım…. Bu doğamız ve hatta en önemlisi biz insanlar için çok önemli bir acil eylem. İklim yanılmaları sorumluluklarını biz yarının liderlerine yüklemeyelim. Bugün siz değerli liderler sorumluluklarınızı yerine getirip, biz yarının liderlerine güzel bir dünya bırakın.”

İstanbul’dan iklim aktivisti Yiğit Özer (15), “Pandemi süreci bizlere hemen harekete geçmenin önemini gösterdi. Maalesef, iklim krizine duyarsızlığın sonuçları çok daha felaket olacak. Bizler tutulmayan sözlerden ve duyarsız liderlerden bıktık usandık artık. Şimdi inkar değil, eylem zamanı!”

"Eviniz yandığında 10 yıl beklemezsiniz"

Filipinler‘den iklim aktivisti Mitzi Jonelle Tan: “Şimdi harekete geçmezsek, dünya liderlerinin bahsetmeye devam ettiği 2030, 2050 hedeflerine ulaşma şansımız bile olmayacak. Şu anda ihtiyacımız olan şey boş vaatler değil, yıllık bağlayıcı karbon hedefleri ve ekonomimizin tüm sektörlerinde emisyonlarda acil kesintiler.”

İsveç‘ten iklim aktivisti Greta Thunberg (18): “Eviniz yandığında, itfaiyeyi aramadan önce 10, 20 yıl beklemezsiniz; olabildiğince çabuk ve olabildiğince fazla hareket edersiniz.”