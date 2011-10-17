Genç: İki feneri de kirlettiler

T24

‘Başbakan'ın oğlu ile bacanak'’



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.Toplantıya fenerle gelen Kamer Genç, ''Getirdiğim fener kirli. Türkiye'de iki tane fener kirlettiler. Biri Deniz Feneri, diğeri Fenerbahçe'' dedi.''Vatandaşların kutsal din duyguları istismar edilerek, insancıl duyguları kirletilerek, toplanan paraların yandaşlara dağıtıldığını'' savunan Genç, bu konuda açılan Deniz Feneri soruşturmada hakim ve savcıların baskı altına alındığını, davanın içeriğinin değiştirildiğini öne sürdü.Genç, ''Herhalde bunları tahliye edecekler. Bunu protesto etmek için fener aldım. Hem grup hem Genel Kurulda taşıyacağım, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin istifa edinceye kadar'' diye konuştu.Savcıların, Haziran seçimlerinden önce Deniz Feneri üzerinde hiçbir işlem yapmadığını, bunun AK Parti iktidarının önlemesiyle olduğunu ileri süren Genç, ''Zekeriya Karaman'ın oğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu bacanak. Erdoğan'ın hazmedemediği, 'Nasıl olur yargı benim emrimde olsun da benim oğlumun bacanağının babası içeri girsin...' Bu Hükümet, Zekeriya Karaman'ın kurtulması için her türlü yola başvuracaktır. Ne yapıp edip bunları tahliye edecekler. Ederlerse, tamamen yargının yok olduğu anlamına gelir. Bunlar örtbas etmesinler diye feneri, çarşıda buldum getirdim'' dedi.Genç, 10 soru önergesinin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından reddedildiğini, bunun ''facia'' olduğunu öne sürerek, ''Biz Hükümet'in icraatlarını kime, nasıl soracağız?'' diye konuştu.AK Parti'nin, 24. Dönem'deki taktiğinin ''TBMM'nin kapısına kilit vurmak'' olduğunu iddia eden Genç, ''Söz taleplerimiz verilmiyor, soru önergelerimiz geri geliyor. Biz ne yapalım, Meclis'te yatalım mı yasama faaliyetlerinde nasıl bulunacağız?'' sorusunu yöneltti.