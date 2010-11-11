-GENÇ HAYVANLARIN DİŞLERİNİ SÖKTÜLER ALANYA (A.A) - 11.11.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşı küçük olduğu için kurbanlık olarak satışa çıkarılamayan 7 büyükbaş hayvanın, 2 yaşına geldiklerinde düşmesi gereken dişlerini söken satıcılar hakkında tutanak tutuldu. Edinilen bilgiye göre, kurban pazarlarında satılan bazı büyükbaş hayvanların yaşının küçük olduğu yolunda duyumlar alan Tarım İlçe Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim başlattı. Denetim esnasında, S.Y'ye ait 7 büyükbaş hayvanın, 2 yaşında kendiliğinden düşmesi gereken dişlerinin, hayvanın yaşının büyük gösterilmesi amacıyla sahibi tarafından söküldüğü belirlendi. Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Alanya Milli Parklar Mühendisliği Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 343 lira olmak üzere hayvan sahibine toplam 2401 lira para cezası verilmesi konusunda tutanak tutarak Alanya Kaymakamlığı'na gönderdi. Denetimlerde ayrıca, yaşı küçük çok sayıda hayvan tespit edilerek, bu hayvanların üzerine ''satılamaz'' anlamına gelen (S) harfi yazıldı. Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, gerekeni yapacağını ve tutanağı onaylayarak hayvanların dişlerini söken kişiye gerekli cezanın verilmesini sağlayacağını söyledi. Kaymakam Doğan, bayrama kadar bu tür denetimlerin süreceğini de bildirdi. -YAKLAŞIK YÜZDE 60'ININ YAŞI KÜÇÜK- Tarım İlçe Müdürü Umut Olgun da, bazı duyum ve şikayetler üzerine Demirtaş'tan Okurcalar'a kadar olan bölgede denetim başlattıklarını belirterek, denetimlerde kurbanlık olarak satılmak istenen büyükbaş hayvanların yüzde 60'a yakınının yaşının küçük olduğunun belirlendiğini söyledi. Bu hayvanların üzerine boya ile (S) harfi yazdıklarını dile getiren Olgun, hayvanları pazardan çekme yetkilerinin bulunmadığını vurguladı. Olgun, şöyle konuştu: ''Ne yazık ki yasal olarak insanların ticari faaliyetine engelleyemeyeceğimiz için bu tür hayvanları pazardan çekemiyoruz. Çünkü, satıcı, malını kurbanlık olarak satmayacağını, alıcı da beslemek için satın alacağını söyleyebilir. Bu durumda bir şey yapamayız. Bu malların satışında yasal olarak sorun yok. Yaşı küçük olan hayvanların satılmasında bir sakınca yok. Sadece kurbanlık olamayacağı biliniyor. Onu da alanla satanın vicdanına bırakmaktan başka çaremiz yok, ama kurbanının amacına ulaşmasını isteyenler, büyükbaş hayvan alırken bu duruma çok dikkat etsinler ve üzerinde bu işaret bulunan hayvanları kurbanlık olarak satın almasınlar.'' Alanya'da 7 büyükbaş hayvanın dişlerinin sökülmesine de değinen Olgun, ''Ne yazık ki böyle bir tablo ile karşılaştık. Hayvanların 2 yaşına geldiğinde kendiliğinden düşmesi gereken öndeki iki dişi (süt dişleri), hayvanları kurbanlık olarak satabilmek amacıyla sahibi tarafından sökülmüş. Gördüğümüz manzaraya inanamadık'' dedi. Olgun, bu hayvanların da, sahibine yazılan cezaya rağmen kurban pazarındaki yerinde kaldığını, hayvanların işaretlendiğini bildirdi.