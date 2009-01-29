Genç-Gülpınar arasında küfür polemiği

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, AKP’li TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın, Genel Kurul’da kendisini konuşturmadığını ve sinirlenerek birleşimi kapatmasının ardından odasına çağırıp kendisine küfrettiğini iddia etti. Gülpınar ise, “Konuyu çarpıtmış küfür yok, küfür bize yakışmaz” dedi



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dün TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtladı.



‘Konuşmanıza dikkat edin’



Genç, kendisinin bazı önergelerinin yanıtlanmadığını, bir kısmının da yanlış yanıtlandığını belirterek söz hakkı istedi.



Gülpınar, “Konuşmanıza dikkat edin” diyerek Genç’ten sözünü kısa kesmesini isteyince, ikili arasında şu diyalog yaşandı:



Genç: Hükümete alet olmayın

Gülpınar: Ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Ben alet mi oluyorum?

Genç: Anlamıyorum ne diyor?

Gülpınar: İşine gelmezse anlamazsın sağır olursun sen. İyi valla sen istediğin gibi konuş, ben sözünü kesmeyeceğim, o yetki yok mu bende? Konuşturmuyorum seni, hadi.



Tartışma devam edince Gülpınar, birleşime ara verdi. Daha sonra TBMM basın koridoruna gelerek basın toplantısı düzenleyen Kamer Genç, şöyle konuştu:

“Birleşim kapanınca ben kulise giderken, bir görevli gönderip arkamdan ‘başkan seni odasına çağırıyor’ dedi. Tam odadan içeri girer girmez başladı bağırmaya çağırmaya, ‘bunu atın içeri, odayı da kapatın’ dedi. ‘Ya başkan, sen bunun için mi çağırdın?’ dedim. Küfür etmeye, üzerime yürümeye başladı. O sırada AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün ve Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran da oradaydı. Ben şoke oldum, ama onun seviyesine inmemek için karşılık vermedim.”



Genç daha sonra AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da yanına gelerek “‘Ya Kamer Bey bunun şekeri var, rahatsızlığı var, lütfen Meclis’i terk et, Meclis’e de gelme” dediğini de aktardı. Genç, Gülpınar’ın görevden alınmasını veya birleşimleri yönetmemesini istedi. Gülpınar “Konuyu çarpıtmıştır. Küfür yok, küfür bize yakışmaz. İddialar doğru değil” dedi.



