Genç: Gül ve Erdoğan'ı seçimde ezer geçerim

T24

'Karşıma çıksalar ezer geçerim'



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Seymen'in, üniversite rektörü hakkında Cumhurbaşkanı'na şikayet dilekçesi gönderdiğini söyledi.Genç, Seymen'in ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yaptığı kavşak ve yol inşaat ihalelerinin, İhale Kanununa aykırılığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığına şikayetçi olduğunu, bakanlığın soruşturma izni vermemesi üzerine Danıştaya itiraz ettiğini anlattı.İstanbul Üniversitesi Rektörü'nün, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na, ''Seymen'in psikiyatri kliniğinde incelenmesi için'' talimat verdiğini ileri süren Genç, anabilim dalından Prof. Dr. Alaattin Duran'ın da Seymen'e, ''Bir incelemeye esas olarak 2 Mayıs 2011'de psikiyatri anabilim dalındaki odamda hazır bulunmanızı rica ederim'' diye yazı gönderdiğini söyledi.Genç, ''Bir profesör dava açtı, rektörünü suistimal yaptığı için şikayet etti diye siz hangi cüretle psikiyatriye havale edeceksiniz, ona deli raporu vereceksiniz?'' diye sordu.Cumhurbaşkanın görev süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Genç, anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıla indirildiğini anımsattı.''1994'ten beri, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, ben de adayım dedim. Şimdi Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan benim karşıma çıksa, ezer geçerim. Araştırma yapmışlar zaten, niye erteliyorlar korku içlerine düşmüş. Bir halk oylaması yapılsa, kesinlikle onları mağlup edeceğimi bildikleri için seçimleri ertelemeye kalkıyorlar.Bu usulsüz, anayasa değişikliği yapmaları lazım. Cumhurbaşkanın seçim süresi anayasayla belirlenir. 5 yılı 7 yıla çıkaramazlar. Çıkarmaya kalkarlarsa, bu hukuka karşı isyandır, hukuku tanımamazlıktır.''