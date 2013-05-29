Genç girişimciye 3 yıl vergi muafiyeti

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 7 temel eksende değişiklik yapıyoruz" dedi.

Gelir Vergisi Kanun Tasarısında, esnafın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin söz konusu olmadığını belirten Bakan Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile gelir ve kurumlar vergileri oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Tasarısına ilişkin bilgi verirken, ilk kez mükellef olacak 29 yaşını aşmamış genç girişimcilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeyeceğini bildirdi.

Şimşek, tasarı ile harcamalar ve servetten hareketle çapraz bir denetim öngörmediklerini söyledi.