Genç futbolcu komada

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Alper Balaban'ın Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde oturan yakınları, kaza haberini alınca perişan oldu.



Bazı akrabaları da Almanya'da yaşayan futbolcu Alper Balaban, Almanya'nın Kalsruhe kenti yakınlarında kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası milli futbolcu ağır yaralanırken, diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Ağır yaralanan Alper Balaban, gelen kurtarma ekiplerince sıkıştığı otomobilden uzun uğraşlar sonucu çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yaşam mücadelesi veren Alper Balaban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve komada olduğu bildirildi.



Alper Balaban'ın Pakumova'da oturan babası Ahmet Balaban, oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini, doktorların tüm müdahaleleri yaptıklarını, beklemekten başka çarelerinin kalmadığını sadece dua ettiklerini söyledi. Ahmet Balaban, “Ailece perişan olduk” dedi.



9 Ağustos 1987 Almanya Kalshure doğumlu olan Alper Balaban, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim futbol takımının alt yapısından yetişti. 2005 yılında TSG 1899 Hoffenheim takımından Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2008 yılında Ümit (U-21) Milli takımında forma giydi. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu, buradan Kocaelispor'a kiralık olarak giden Alper Balaban daha sonra Bucaspor, İnegölspor, Eskişehirspor ve son olarak da Tavşanlı Linyitspor'da futbol oynadı.



3 ay önce Almanya'ya dönen Alper Balaban, Alman takımlarıyla transfer görüşmeleri yapıyordu. Balaban'ın bonservisi ise Tavşanlı Linyitspor'da bulunuyor.