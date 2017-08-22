Genç futbolcu kazada öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar\'daki trafik kazasında ölen Yunusemre Belediyespor\'un futbolcusu Samet Algu\'nun cenazesi, Manisa\'da toprağa verildi. Şeyh Fenari Camii\'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazınun ardından Algu\'nun cenazesi, arkadaşlarının ve sporseverlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Algu, Kırtık mezarlığında toprağa verildi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, kulüp yöneticileri ve futbolcu arkadaşları, babası Osman Algu, annesi Selma Argu, kardeşi Melih Algu ve eşi Merve Algu cenazeye katıldı. Merve Argu, eşinin tabutuna sarılıp ağladı.

Öte yandan kazada yaralanan takımın masörü Sadık Çalış\'ın önümüzdeki saatlerde ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Araştırma Hastanesi\'ne getirileceği belirtildi.

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)



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