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Genç Fenerbahçeliler'den Gezi açıklaması

GFB: Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve marjinal grupların dahil olmasıyla birlikte anti demokratik gösterilere dönüşen süreç karşısında son derece müteessiriz.

12 Haziran 2013 02:33

İstanbul Anadolu Yakası Genç Fenerbahçeliler Grubu, Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayların marjinal grupların dahil olmasıyla birlikte anti demokratik gösterilere dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"İstanbul Anadolu Yakası Genç Fenerbahçeliler Grubu olarak; 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve marjinal grupların dahil olmasıyla birlikte anti demokratik gösterilere dönüşen süreç karşısında son derece müteessiriz. Olaylar sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı diliyoruz .Sürecin başından beri,insan hayatını tehdit eden ,kamu malına zarar veren şiddet üretici provokatif gruplar ile herhangi bir bağlantımız olmamıştır bugünden sonrada olmayacaktır.Ülkemizin son yıllarda istikrarlı bir gelişme göstermesi ve bölge siyasetinde önemli bir aktör olması yerel ve uluslararası ölçekte bazı çıkar çevrelerini rahatsız etmiştir.Bu sebeple demokratik taleplerini dile getiren vatandaşların istekleri,Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi düzenini bozmak,itibarını sarsmak ve kaos yaratmak için kullanılmıştır.Bizler sporun birleştirici ruhunu taşıyan İstanbul Anadolu Yakası Genç Fenerbahçeliler Grubu olarak; Türkiyemizin parlak geleceğine inanıyor ve bunu bozacak her türlü olayın karşısında duracağımızı vurgulamak istiyoruz.

İstanbul Anadolu Yakası Genç Fenerbahçeliler"

 

 


 

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