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Sağlık

Genç erkeklerin sigarayı bırakma sansı kadınlardan daha yüksek

Kanada'da yapılan bir araştırma, sigarayı bırakmadaki başarı oranının, yaş, cinsiyet ve çevreye göre değiştiğini ortaya koydu

04 Haziran 2014 20:29

Kanada'da yapılan bir araştırma, sigarayla mücadeledeki başarının cinsiyet, yaş, çevre ve yapılan spor türüne göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu. 

Montreal Üniversitesi'nden bilim adamları, 5 yıl boyunca 620 gencin davranışlarını inceledi. Sonuçları "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention" dergisinde yayımlanan araştırmada, aile içindeki gerilim, kilo konusundaki endişeler ve aşırı kilolu olmanın sigarayı bırakmayı zorlaştırdığı belirtildi. 

AA'nın haberine göre, araştırmada, genç erkeklerin sigarayı bırakmadaki başarı şansının genç kızlardan yüzde 80 fazla olduğu ortaya çıktı. Bilim adamları ayrıca, takım sporlarıyla uğraşanların sigarayı bırakma konusunda daha başarılı olduğunu gördü. 

Aile içinde mutlu olan, ebeveynleriyle iyi ilişkiler kuran sigaraya yeni başlayanların da sigarayı daha kolay bırakabildiği vurgulandı. 

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